Adana'da bıçaklı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesinde iki kişi arasında tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda E.C, M.R'yi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan M.R, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Adana'nın Seyhan ilçesine, Sümer Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.R. ile E.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.C, M.R'yi bıçakla yaraladı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.R. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
E.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı