Adana'da bıçaklı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesine, Sümer Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.R. ile E.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.C, M.R'yi bıçakla yaraladı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.R. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.