Adana'da bir tıra operasyon düzenlendi! 16 kilo 820 gram esrar ele geçildi

Adana’da polisin düzenlediği operasyonda bir tırda 16 kilo 820 gram esrar ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir tıra operasyon düzenlendi! 16 kilo 820 gram esrar ele geçildi
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halindeki şüpheli bir tırı takibe aldı.

NARKOTİK DETEKTÖR KÖPEĞİ ‘TİNGA’ İLE ARAMA YAPILDI

Etrafı polis otolarıyla çevrilen tır uygulama noktasında durdurularak, narkotik detektör köpeği ‘Tinga’ ile arama yapıldı. Tinga’nın sürücü kabinine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada çuvalın içine doldurulmuş 16 kilo 820 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Kemal E. (50) ile yanındaki Mehmet A. (27) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Kemal E. ifadesinde, “Yolda giderken ismini bilmediğim bir kişi otostop yapıyordu. Ben de insanlık namına aracıma aldım. Çuvalla araca bindi. Uyuşturucu olduğundan haberim yoktu” dedi.


Mehmet A. ise Kemal E. ile arkadaş olduklarını öne sürerek, “Kendisine yolda eşlik etmek için araca binmiştim. Uyuşturucu ile herhangi bir alakam yok. Mağdur oldum” savunmasını yaptı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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