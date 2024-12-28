Adana'da cip ile halk otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Adana'nın Sarıçam ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İstiklal Mahallesi'nde 3890 ile 4002 sokak kesişimi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cumali Demir idaresindeki 06 ECB 293 plakalı cip ile Ali Adamhasan yönetimindeki 01 J 0253 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi. Kazada, sürücüler ile 5 kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.