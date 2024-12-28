Denizli'de iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Denizli'nin Buldan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
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Denizli'nin Buldan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tosunlar-Buldan kara yolu oldu.
Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 59 AHR 542 plakalı otomobil ile 20 GD 004 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1'i ağır 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı