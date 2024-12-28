Denizli'de iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Buldan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Denizli'de iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
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Denizli'nin Buldan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tosunlar-Buldan kara yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 59 AHR 542 plakalı otomobil ile 20 GD 004 plakalı otomobil çarpıştı.

Denizli'de iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1'i ağır 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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