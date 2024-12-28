Gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji'den 29 Aralık için uyarı

Meteoroloji, 29 Aralık Pazar gününün hava tahmin raporunu açıkladı. Yapılan açıklamada bazı bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Özellikle iki şehirde etkili olması beklenen yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren görüleceği vurgulandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji'den 29 Aralık için uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumu ile ilgili tahminlerini paylaştı.

Vatandaşların dikkatle takip ettiği Meteoroloji'nin verilerine göre önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji'den yapılan tahmine göre, özellikle Muğla ve Antalya illerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji'den 29 Aralık için uyarı - Resim : 1

Bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusu, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Antalya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 700-800 metre rakım ve üzeri yüksekliklerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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