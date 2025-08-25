Adana’da düğün kanlı bitti: Anneanne pompalı tüfekle öldürüldü

Adana’nın Sarıçam ilçesinde dün akşam saatlerinde bir düğünde çıkan silahlı kavga korkunç bir olayla sonuçlandı. Damadın anneannesi Eşe Adamhasan, pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Cerenli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde kız ve erkek tarafı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve bu sırada damadın anneannesi Eşe Adamhasan pompalı tüfekle vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Adamhasan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

