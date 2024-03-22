Adana'da eşini öldürdüğü düşünülen kadın tutuklandı!

Adana'nın Kozan ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Adana'da eşini öldürdüğü düşünülen kadın tutuklandı!
Editör: Yağmur Biçen

Adana'nın Kozan ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın cezaevine gönderildi.

Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'ta dün evde tabancayla vurulmuş halde bulunan Uğur İ'yi (29) öldürdüğü iddiasıyla aynı gün gözaltına alınan karısı M.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı M.İ, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kozan'da dün üç katlı evin son katından silah sesi gelmesi üzerine çilingir yardımıyla girilen dairede Uğur İ. tabancayla öldürülmüş halde bulunmuş, karısı M.İ. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Adana # kadın # cinayet
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