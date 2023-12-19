Adana'da Eski Devlet Hastanesinde Yangın Çıktı
Adana'nın Seyhan İlçesinde eski devlet hastanesinde yangın çıktı. Çıkan yanına müdahale devam ediyor.
Yeni hizmet binasına taşınması nedeniyle 2011'de kapatılan Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki Adana Devlet Hastanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Depo olarak kullanılan ve eski malzemelerin bulunduğu binadaki alevler, kısa sürede binanın büyük kısmına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı