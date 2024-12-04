Adana'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'nın Sarıçam ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü 40 yaşındaki Serdar Süzen hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Ahmet Zenbilci Bulvarı oldu.
Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki A.E.C. idaresindeki 06 DNP 371 plakalı otomobille, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 40 yaşındaki Serdar Süzen'in kullandığı 42 FDK 74 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, motosiklet sürücüsü Serdar Süzen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, Serdar Süzen'in kaza yerine gelen yakınları taşlarla otomobilin camlarını kırdı.
Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay yerindeki çalışmanın ardından Süzen'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı