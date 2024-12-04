Barakada çıkan yangında can verdi

Bartın'da korkunç bir olay yaşandı. Çaydüzü Mahallesi'nde bir barakada sobadan sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı. Yangında, barakada yaşayan 56 yaşındaki Hüsnü C. hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Barakada çıkan yangında can verdi
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Bartın'da korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Çaydüzü Mahallesi Balamba mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Hüsnü C'nin yaşadığı barakada sobadan sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı.

Barakada çıkan yangında can verdi - Resim : 1

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Barakada yapılan incelemede Hüsnü C'nin cesedine ulaşıldı.

Barakada çıkan yangında can verdi - Resim : 2

Barakanın yandığını haber alarak olay yerine gelen Hüsnü C'nin ablası Sema B. sinir krizi geçirdi.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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