Şanlıurfa'da şiddetli patlama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evde şiddetli bir patlama meydana geldi. Gaz sıkışması nedeniyle gerçekleşen patlamada 1 kişi yaralandı. Yaralı İrem Naz T, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Şanlıurfa'da şiddetli patlama
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın, mutfakta bulunan tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.

Mahalle sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da şiddetli patlama - Resim : 1

Patlamada yaralanan İrem Naz T, buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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