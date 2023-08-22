Adana'da göç eden leylekler elektrik akımına kapılıyor, vatandaşlar akımın kesilmesi için çağrıda bulundu!

Mart ayının ortalarında Adana’ya göç eden leyleklerin şimdi de şehirden geri göçü başladı. Her yıl düzenli olarak mart ayında gelip ağustos ayında göçe başlayan leylekler akıma kapılarak telef oluyor Bu nedenle Seyhan ilçesine bağlı Küçükçıldırım Mahallesi'nde vatandaşlar leyleklerin telef olmaması için akımların kapatılmasını istedi.

ADANA'DA GÖÇ EDEN LEYLEKLER ELEKTRİK AKIMINA KAPILIYOR!

Küçükçıldırım sakinlerinden İzzettin Akman, her sene yüzlerce leyleğin göç esnasında dinlenmek için üzerine konduğu elektrik direklerinde akıma kapılarak telef olduğunu söyleyerek, leyleklerin göçü esnasında akımların kapatılabileceğini, daha da önemlisi tellerin yer altına alınması gerektiğini ifade etti.