Adana’da hava destekli “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirildi

Adana’da infazların yaşandığı caddede hava destekli “Huzur ve Güven” uygulaması düzenlendi. “Huzur ve Güven” uygulamasına çok sayıda asayiş, özel harekat, terör, narkotik, tem ve devriye ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Adana’da hava destekli “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirildi
Adana’da hava destekli “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirildi
Editör: Süleyman Daban
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Adana’da bir haftada iki kişinin infaz edilmesinin ardından polis vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için hava destekli uygulama düzelendi.

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 ADANA'DA "HUZUR VE GÜVEN" UYGULAMASI

Adana Emniyet Müdürlüğü, Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesi'nde peşe peşe iki kişinin infaz edilmesinin ardından bölgeyi adeta abluka altına alarak kuş uçurtmuyor. Kepenk kapatan esnaf, polislerin günlerdir düzenlendiği “Huzur ve Güven” uygulamalarının ardından yeniden iş yerlerini açtı. Uygulamada bölgede çok sayıda ruhsatsız silah ele geçilirken çeşitli suçlardan aranan şüpheliler de yakalandı. “Huzur ve Güven” uygulaması asayiş, özel harekat, terör, narkotik, tem ve devriye ekiplerinin katılımıyla sürerken polis helikopteri de havadan destek verdi. Uygulamalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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