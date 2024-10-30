Adana'da hırsızlık çetesi çökertildi! Gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bir sitedeki apartmanda 16 Ekim'de Sanem Ö'ye ait daireden 450 bin liralık altın çalındı.

17 Ekim tarihinde ise Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde Duygu Ç'ye ait apartman dairesinden de 400 bin liralık altın ve ziynet eşyası kayboldu.

18 Ekim'de de Merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir evden 100 bin liralık altın çalındı.

Üst üste yaşanan hırsızlık olaylarının ardından mağdurların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili araştırma başlattı. Ekipler, olay yerlerinin çevresinde bulunan güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkarak birbirleriyle bağlantılı hırsızlık şüphelisi 4 kadının kimliğini tespit etti.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Osmaniye'den Adana'ya gelerek hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri ileri sürülen Sevil F. (20), Bahar F. (22), Tuğçe Ç. (23) ve Sevda D. (28) saklandıkları Sarıçam ilçesindeki eve yapılan baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan kadınların ifadelerinde, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişilerin kendileri olduğunu kabul ettiği ancak hırsızlık yapmadıklarını öne sürdükleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Pınar ve Huzurevleri mahallelerindeki hırsızlık olayları sırasında şüphelilerin tanınmamak için binalara girerken güneş gözlüğü ve şapka kullandığı görüldü. Pınar Mahallesi'ndeki sitenin girişinde güvenlik görevlisinin bir araç sürücüsüyle konuştuğu sırada yanından geçen 4 şüphelinin daha sonra apartmanın kapısında karşılaştıkları kediyle ilgilenip ardından içeriye girdikleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.