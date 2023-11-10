Adana'da İlber Ortaylı'dan Cumhuriyet Konferansı! Adana Direnişi Konuşuldu

Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Adanalılarla buluşan İlber Ortaylı, kendisini dinlemek için gelen yaklaşık 10 bin kişiye, Mustafa Kemal Atatürk’ü, Cumhuriyeti, Adanalıların Fransız işgaline nasıl direndiğini ve Türk Milleti’nin erdemlerini anlattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bir aya yayılan Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yılı etkinlikleri çerçevesinde, Tarihçi Akademisyen Yazar İlber Ortaylı, “100. Yılda Cumhuriyet” konulu konferans verdi. ASKİ Atatürk Spor Salonu’ndaki konferansa Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri ve parkeyi dolduran yaklaşık 10 bin kişi, İlber Ortaylı’yı dinlerken, binlerce Adanalı da salona giremedi.

ASKİ Atatürk Spor Salonu’ndaki mahşeri kalabalığa hitap eden İlber Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği eşsiz mücadeleyi, devrimlerini ve ömrünü adadığı ülkesi ve milleti için yaptıklarını anlattı. Türk Milleti’nin faziletleriyle ilgili de tespit ve görüşlerini açıklayan İlber Ortaylı; Adanalıların 1. Dünya Savaşı sonrası, Fransız işgali sırasında dağlara çıkıp düşmana direnmesiyle, verdiği gerilla mücadelesiyle ilgili bilgi aktardı.

"BU ÜLKEDE BİR KİŞİNİN ASKERİ OLUR"

Türk Milleti’nin özel bir yapısı olduğunu ve örgütlenmede, askeri alanda, başka birçok konuda üstün yetenekleri bulunduğunu söyledi.

İlber Ortaylı’ya Adanalılarla buluştuğu için teşekkür eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Hepimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen hemşehrilerine canı gönülden katıldığını belirterek, “Bu ülkede bir kişinin askeri olunur, o da Mustafa Kemal Atatürk’tür” dedi.

Adanalıların 100. Kuruluş Yılı etkinliklerine gösterdiği ilgiyi ve katılımlarını gördükten sonra, “Atam rahat uyu, Cumhuriyet emin ellerde” sözlerini söylediğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar şunu söyledi: