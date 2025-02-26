Adana'da kaçak içkiye büyük darbe: 750 litre ele geçirildi!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Merkez Seyhan ilçesinde belirlenen iki ev ve bir iş yerine gerçekleştirilen baskınlarda 750 litre sahte içki ele geçirildi.

RUHSATSIZ TABANCA DA BULUNDU

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, sahte içkinin yanı sıra bir adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Polis ekipleri, sahte içki üretimi ve dağıtımını yaptığı değerlendirilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.