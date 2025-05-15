Adana'da kaçak sigara operasyonu: 20 bin 500 paket ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ticaretini engellemek amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında harekete geçti. İstihbari bilgiler doğrultusunda merkez Sarıçam ilçesinde kaçak ürün taşıdığı belirlenen bir minibüs ve bir otomobil durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda, toplam 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler, kaçak ürünlere el koyarken, araç sürücülerini gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.