Adana'da kaçakçılık operasyonu! 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Adana'da Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Hadırlı Mahallesi'ndeki evde kaçak sigara imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda 3 Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı!

Ekipler, kaçak sigara imalatı yapan kişilerin adresini belirlemesinin ardından, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evde arama da gerçekleştirildi. Aramada, 35 bini doldurulmuş 455 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 4 bin sigara paketleme poşeti, 370 kilogram kıyılmış tütün ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.