Adana'da kaçakçılık operasyonu! 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Adana'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Ekiplerin belirlenen adreslere yönelik operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu! 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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Adana'da Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Hadırlı Mahallesi'ndeki evde kaçak sigara imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda 3 Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı!

Ekipler, kaçak sigara imalatı yapan kişilerin adresini belirlemesinin ardından, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evde arama da gerçekleştirildi. Aramada, 35 bini doldurulmuş 455 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 4 bin sigara paketleme poşeti, 370 kilogram kıyılmış tütün ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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