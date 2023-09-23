Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu! 1040 personel katıldı

Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 1040 personel bulundu. 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu! 1040 personel katıldı

İl Jandarma Komutanlığınca, altı ilçe jandarma komutanlığı ve Diyarbakır Polis Özel Harekat (PÖH), İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Terörle Mücadele (TEM) ile güvenlik korucularının katılımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. "Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş Narkoterör Operasyonu", toplam 1040 personelden oluşan 74 tim tarafından, Lice'nin Akçabudak, Bayırlı ve Yorulmaz mahallelerinde gerçekleştirildi.

Büyük Uyuşturucu Operasyonu

50 farklı koordinatta, iki iş makinesi ve 30 motorlu tırpan kullanılan operasyonda, 1 ton 450 gram kubar esrar ile 80 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 1 ton 530 kilogram esrar, 2 milyon 850 bin kök skunk ve 834 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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