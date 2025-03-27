Adana’da kahvehanede çifte cinayet! 17 yaşındaki zanlı tutuklandı

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’ndeki bir kahvehanede dün gece saatlerinde meydana gelen olayda Erkan Savan (35) ve Ramazan Durak (40), tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Silahlı saldırının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 17 yaşındaki D.G’yi gözaltına aldı.

CİNAYETİN ARDINDA BORÇ MESELESİ ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, zanlı D.G’nin annesi H.G’nin bir süre önce kuzeni Erkan Savan’a 8 çeyrek altın borç verdiği öğrenildi. Borcun ödenmesini isteyen D.G’nin, kahvehaneye giderek Savan’la tartıştığı, ardından mekândan ayrıldığı belirtildi. Ancak olay burada bitmedi.

İddialara göre, D.G. bir süre sonra tekrar kahvehaneye geldi ve tabancasını çekerek ateş açtı. Olayda hedef alınan Erkan Savan hayatını kaybederken, orada bulunan Ramazan Durak da saldırı sırasında vurularak yaşamını yitirdi. Durak’ın olayla hiçbir bağlantısının bulunmadığı öğrenildi.

Olay öncesinde D.G'nin, kahvehanenin yakınında kıyafetinin kapüşonunu ve tıbbi maskeyi kullanarak yüzünü gizlediği, bir süre bekledikten sonra içeri yöneldiği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.G., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.