Adana'da kent meydanında el bombası paniği!

Kent Meydanı yakınlarında, Sucuzade Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olay büyük bir paniğe yol açtı. Bir aracın önünde el bombası gören vatandaşlar, durumu hızla polise bildirdi.

ADANA'DA EL BOMBASI ALARMI

Pimi çekilmemiş halde bulunan el bombası, çevredeki insanlarda endişe yarattı. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak bölgeyi hem yaya hem araç trafiğine kapattı. Kent Meydanı gibi yoğun bir bölgede meydana gelen bu olay, çevredeki hareketliliği durdurdu ve geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Kısa süre içinde gelen bomba imha ekipleri, el bombasını dikkatle bulunduğu yerden aldı. İlk incelemelere göre bombanın aktif olmadığı ve piminin çekilmediği belirlendi. Olası bir tehlikeye karşı gerekli önlemler alındıktan sonra, el bombası incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Polis, el bombasının nasıl ve kim tarafından bırakıldığına dair geniş çaplı bir soruşturma başlattı.