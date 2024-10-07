Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı yakalandı
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 'Torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, 12 zanlı yakalandı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu kullanımını ve satışını engellemeye yönelik çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 6 gram toz esrar, 105 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanımına ilişkin aparat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 12 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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