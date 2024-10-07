Elektrik ve doğal gaza zam var mı? Bakan'dan net yanıt!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yıl sonuna kadar herhangi bir zam yapılmasının öngörülmediğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Elektrik ve doğal gaza zam var mı? Bakan'dan net yanıt!
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Bakan Bayraktar, Bakanlıkta enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde, yeni destek modelinin 2025'te devreye gireceğini ve bu modelde yüksek elektrik tüketimi olanların daha az destek alacağını ifade etti.

İran’ın enerji tesislerine yapılacak bir saldırı olasılığıyla ilgili soruya ise, doğal gaz hatlarına yönelik bir saldırının arz güvenliğinde sıkıntılara yol açabileceği yanıtını verdi. Ayrıca, İsrail'e uçak yakıtı gönderildiği iddialarını da kesin bir dille reddetti.

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