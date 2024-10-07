DHKP-C üyesi jandarmadan kaçamadı

İzmir'in Dikili ilçesinde, jandarmanın kontrol noktasından kaçarken yakalanan kişinin DHKP-C terör örgütü üyesi E.Y. olduğu tespit edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
DHKP-C üyesi jandarmadan kaçamadı
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E.Y.'nin daha önce hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 2005 yılında İstanbul'daki evinde bomba düzeneği ve patlayıcı madde ele geçirildiği ortaya çıktı.

6 Ekim'de Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması sırasında araçtan inip kaçmaya çalışan E.Y., jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. Yapılan kimlik sorgulamasında, E.Y.'nin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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