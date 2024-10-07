Ankara Mamak’ta TOKİ konutları çevresinde yerden kanalizasyon suları fışkırıyor. Site çevresini saran pis sular adeta göl oluşturuyor. 2 bin nüfuslu sitede yol yok, alışveriş yapılabilecek bir bakkal yok, aydınlatma yok, yerleşim alanı olduğu halde toplu taşıma yok. Ulusal Kanal’a konuşan site sakinleri isyanda. Müteahhite ulaşamayan vatandaşlar sorunların çözülmesini istiyor.

Mamak’ta TOKİ konutlarında sorunlar çözülmüyor, ASKİ müteahhite yönlendiriyor, müteahhite ulaşılamıyor.



Ankara'nın Mamak İlçesine bağlı Dutluk Mahallesi’nde yer alan TOKİ konutlarında sürekli kanalizasyon boruları patlıyor. ASKİ’nin sorunu çözmemesi üzerine müteahhite ulaşmaya çalışan vatandaşlar cevap alamıyor.



Konuya dair Ulusal Kanal’a konuşan apartman sakinleri özellikle çocuklarının tehlikede olduğunu belirterek sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyor.



Dutluk mahallesi Muhtarı Mahmut Gürbüz, konutların çevresini su basması sorununun yanı sıra mahallenin diğer sorunlarında da bahsetti.