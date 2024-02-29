Adana'da kontrolden çıkan cip defalarca takla attı! Selman Küçükkeleş hayatını kaybetti

Kaza, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Mercimekler Mahallesi'nde oldu. 37 yaşındaki Selman Küçükkeleş isimli şahıs, kullandığı ciple seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, defalarca takla attı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisine sıkışan sürücüyü çıkarttı. İtfaiye ekiplerinin çıkarttığı Selman Küçükkeleş'in sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün naaşı, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.