Talihsiz genç altıncı kattan düşerek hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir genç, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. 

Talihsiz genç altıncı kattan düşerek hayatını kaybetti
Talihsiz genç altıncı kattan düşerek hayatını kaybetti
Editör: Uğur Çam

Olay, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinin Beyazşehir Mahallesi Koçkaya Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. 24 yaşındaki E.Ö. isimli genç, 6. kattaki evlerinin pencere kısmında dengesini kaybederek aşağı düştü. Yakınlarının ihbarı üzerne olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri aşağı düşüp ağır yaralanan E.Ö.'yü ilk müdahalesinin ardında, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz genç, hastanede sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemeden sonra olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kayseri # kayseri # Kocasinan # kaza
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