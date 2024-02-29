Talihsiz genç altıncı kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinin Beyazşehir Mahallesi Koçkaya Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. 24 yaşındaki E.Ö. isimli genç, 6. kattaki evlerinin pencere kısmında dengesini kaybederek aşağı düştü. Yakınlarının ihbarı üzerne olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri aşağı düşüp ağır yaralanan E.Ö.'yü ilk müdahalesinin ardında, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz genç, hastanede sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemeden sonra olayla ilgili soruşturma başlatıldı.