Adana'da mezarlık ziyaretinde kanlı saldırı

Adana'da Buruk Mezarlığı'na ziyarete giden 3 kadın, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Adana'da mezarlık ziyaretinde kanlı saldırı
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Alınan bilgilere göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mezarlığı'nda gerçekleşti. İddialara göre, mezarlığı ziyaret etmek için orada bulunan 3 kadın, silahlı bir saldırıya hedef oldu. Bankta oturdukları sırada saldırıya uğrayan kadınlar için çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, 3 kadının da yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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