Adana’da mezarlıkta katliam: 3 kişiyi öldürdü

1 çocuk annesi Güldane Gerçek, dini nikahla birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ı şiddetli geçimsizlik nedeniyle terk ederek kadın sığınma evine yerleşti. 24 Ağustos 2024’te, barışmak isteyen Muzaffer Erkuvan, Güldane'nin annesi Şenay Gerçek’in Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi’ndeki evine gitti. Ancak barışma teklifini reddeden Güldane, Erkuvan’ı geri çevirdi. Bunun üzerine Muzaffer Erkuvan, evin önüne çıkarak kendini ağaca astı.

Oğlunun ölümünden Güldane Gerçek ile annesi ve kız kardeşini sorumlu tutan baba Şemsettin Erkuvan, mezarlıkta karşılaştığı üç kadını silahla öldürdü.