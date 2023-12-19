Adana'da Milyonlarca Kaçak Makaron Ele Geçirildi!
Adana'da kaçak ürün bulunduğu belirlenen 4 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 milyon 532 bini tütün doldurulmuş kaçak 21 milyon 252 bin makaron ele geçirildi.
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar yürüttü.
Yürütülen çalışmalar neticesinde, kaçak ürün bulunduğu tespit edilen 4 iş yerine operasyon düzenlendi.
Ekipler, operasyon düzenledikleri iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, 1 milyon 532 bini tütün doldurulmuş kaçak 21 milyon 252 bin makaron ve mükerrer olduğu tespit edilen 62 bin 500 TPDK bandrolü ele geçirildi. Bunun üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı