Adana'da Milyonlarca Kaçak Makaron Ele Geçirildi!

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar yürüttü.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, kaçak ürün bulunduğu tespit edilen 4 iş yerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, operasyon düzenledikleri iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, 1 milyon 532 bini tütün doldurulmuş kaçak 21 milyon 252 bin makaron ve mükerrer olduğu tespit edilen 62 bin 500 TPDK bandrolü ele geçirildi. Bunun üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.