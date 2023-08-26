Adana’da navigasyon faciası: 4 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tufanbeyli ilçesine bağlı Ağdaşalağı Yaylası mevkiinde meydana geldi. İçerisinde 7 kişinin bulunduğu otomobil, Kayseri’den Adana’nın Saimbeyli ilçesine doğru yola çıkan, Tufanbeyli ilçesine geldiklerinde de yolu şaşıran aile, iddiaya göre, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan bir yola girdi.

Burada karşılarına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, uçurumdan düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil çağrı merkezi arayarak bilgi verdi. Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ikiz kardeşler Ayşe Tokalı ve Elif Yağmur (43)’un, Ayşe Tokalı’nın 8 yaşındaki kızı Ravza Nur Tokalı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayrıca Fatma Rana Yağmur, Rabia Nur Tokalı (12) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Rabia Nur Tokalı’nın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.