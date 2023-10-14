Adana'da Öğretmenlere Saldıran Şahıs Tutuklandı! Kız Kardeşinin Okumasına Karşı Çıktığı İçin Okulu Basmıştı

Adana'da okulda 4 öğretmeni darp eden şüpheli tutuklandı. Olay, Merkez Yüreğir ilçesi İsmail Sefa Özler Ortaokulu'nda yaşandı. B.Z, adlı şahıs okulda öğrenim gören kız kardeşini iddiaya göre zorla dışarı çıkartmak istedi. Durumu önlemeye çalışan okuldaki öğretmenlerle B.Z. arasında kavga çıktı. 4 öğretmen yaralandı. Olayın ardından hastaneye giden öğretmenlerin darp raporu aldığı öğrenildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve kardeşinin okumasına karşı çıkan B.Z. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.