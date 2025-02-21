Adana'da silahlı saldırı ve kundaklama olaylarına karışan 4 zanlı tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 16 Şubat'ta yaşanan silahlı saldırı ve kundaklama olaylarına karışan 4 şüpheli, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Olayda, aynı aileden 3 kişi yaralanırken, aileye ait taksi ise kundaklanmıştı.

SİLAHLI SALDIRIDA 3 YARALI

Gazipaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde, 16 Şubat'ta bir iş yerine av tüfeğiyle yapılan saldırıda Hatun (21), annesi Yeliz (47) ve babası Bülent Umaç (47) yaralanmıştı. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenmiş ve saldırının ardından yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Silahlı saldırının ardından, 18 Şubat'ta Hatun Umaç'ın ağabeyi Aras Umaç'a ait taksi de aynı bölgede kundaklanmıştı. Kundaklama olayını, aracını ateşe veren zanlı cep telefonuyla kaydetmişti. Polis, olayın zanlılarını tespit etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin desteğiyle, saldırıda kullanılan silahı ateşleyen İdris İ. (40), kaçmasına yardım eden Fırat T. (35), ve kundaklama zanlısı Erdal K. (22) ile Aykut B. (33) saklandıkları adreslerde yapılan operasyonlarla yakalandı. Erdal K., Mersin'e kaçtığı sırada motosikletle seyir halindeyken yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, 4 zanlıyı tutuklayarak cezaevine gönderdi.

HATUN UMAÇ'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Silahlı saldırıda yaralanan Hatun Umaç’ın tedavisi ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. Olayda yaralanan Yeliz ve Bülent Umaç çifti ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Hatun Umaç, saldırının gerekçesinin, işyerinin kiracısı olduğu İdris İ.'ye kira ödemesini 2 gün geciktirmesi olduğunu iddia etmişti. Umaç, saldırı ve kundaklama olaylarının, bu gecikme nedeniyle gerçekleştiğini öne sürmüştü.