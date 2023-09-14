Adana’da trafik kazası: 2 yaralı

Adana’da motosikletin otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Adana’da trafik kazası: 2 yaralı
Adana’da trafik kazası: 2 yaralı
Editör: Süleyman Daban
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Kaza, Kozan ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Faruk S. kullandığı 01 AJL 186 plakalı motosiklet ile Şükrü A. idaresindeki 80 AK 114 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ömer Faruk S. ile yolcu konumundaki Halis Ensar S. (9) yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, motosikletten savrulan yaralıları Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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