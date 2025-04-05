Adana'da trafik kazası: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana'da trafik kazası: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Ceyhan-Kozan kara yolunda sabah saatlerinde yaşandı.

Kaza, Arda İ. (46) yönetimindeki 01 ANF 090 plakalı otomobil ile Garip Ş. (63) idaresindeki 31 RP 811 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ağır hasar oluştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü ile araçlarda bulunan Ayşenur Ş. (41) ve Zeycan İ. (16), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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