Adana'da uyuşturucu operasyonu! Peki esrar nedir?

Adana'da otomobilde 14 kilo 490 gram esrar ele geçirildi. Esrar nedir?

Adana'da uyuşturucu operasyonu! Peki esrar nedir?
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığını belirlediği Veysi D'yi (33) takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı kent merkezinde durdurup arama yaptı. Otomobildeki 3 valizi inceleyen ekipler, 28 pakette 14 kilo 490 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan Veysi D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

 PEKİ ESRAR NEDİR?

Esrar, kenevir bitkisinin çiçeklerinden ve tohum yataklarından alınan maddelerle hazırlanan, kullanıldığında vücutta farklı etkilere neden olan bir uyuşturucu türüdür. Halk arasında esrar ismiyle bilinir. Bulunduğu bölgelere göre farklı isimlerle anılabilirler. Örneğin Amerika’da marihuana, Jamaika’da ganja, ülkemizde ise esrar, ot, gaga, cigara gibi isimlerle anılır. Esrarın kullanımı bağımlılık yapabilir ve kullanımı kişinin sağlığına zarar verebilir. Türkiye'de cezai yaptırımı bulunmaktadır. 

Esrar ayrıca temiz hava, çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılan tıbbi amaçlarla da üretilebilir.

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