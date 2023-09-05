Adana'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe! 79 şüpheli tutuklandı

Adana polisinin bir ay boyunca yaptığı operasyonda uyuşturucu sattığı öne sürülen 79 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 632 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 79'u tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe! 79 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ağustosta şehir genelinde operasyonlar yaptı.

ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA DARBE!

Adana'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe! 79 şüpheli tutuklandı - Resim : 1

Çalışmalarda, 167 kilo 255 gram esrar, 19 kilo 684 gram sentetik uyuşturucu, 16 bin 770 uyuşturucu etkili hap, 5 bin 451 uyuşturucu hap, 1 kilo 577 gram eroin, 1 kilo 24 gram kokain, 430 kök Hint keneviri, ruhsatsız 52 tabanca ile 14 tüfek ele geçirdi.
Operasyonlarda 632 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 79'u tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe! 79 şüpheli tutuklandı - Resim : 2

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