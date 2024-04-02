Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD X hesabı üzerinden duyurdu. Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Sincik'te meydana geldi.

Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Sincik'te meydana geldi. Depremin derinliği ise 7,06 kilometre olarak belirlendi.

USGS açıkladı! 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi...USGS açıkladı! 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi...Dünya
# Adıyaman # deprem
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