Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD X hesabı üzerinden duyurdu. Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Sincik'te meydana geldi.
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Sincik'te meydana geldi. Depremin derinliği ise 7,06 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 2, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2024-04-02
Saat:03:29:19 TSİ
Enlem:38.11111 N
Boylam:38.4725 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/L6Dl7x0fso@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi