Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem oldu!
AFAD vatandaşlara duyurdu, Adıyaman Sincik'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.01 kilometre olarak belirlendi. İşte depreme dair ayrıntılar...
AFAD sosyal medya hesabı X üzerinden vatandaşlara açıkladı, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Meydana gelen Adıyaman depreminin derinliği ise 7.01 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 17 Ocak Çarşamba gecesi saat 23:37'de meydana geldi. AFAD'ın, Adıyaman depremine dair yapmış olduğu X paylaşımı ise aşağıdaki gibidir.
ADIYAMAN'DA DEPREM
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2024-01-18
Saat:23:37:23 TSİ
Enlem:38.11944 N
Boylam:38.43361 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/kKM8r32UPa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi