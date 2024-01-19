Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem oldu!

AFAD vatandaşlara duyurdu, Adıyaman Sincik'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.01 kilometre olarak belirlendi. İşte depreme dair ayrıntılar...

Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem oldu!
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem oldu!
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AFAD sosyal medya hesabı X üzerinden vatandaşlara açıkladı, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Meydana gelen Adıyaman depreminin derinliği ise 7.01 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 17 Ocak Çarşamba gecesi saat 23:37'de meydana geldi. AFAD'ın, Adıyaman depremine dair yapmış olduğu X paylaşımı ise aşağıdaki gibidir.

ADIYAMAN'DA DEPREM

Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem oldu! - Resim : 1

O ülkede 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiO ülkede 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiDünya
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