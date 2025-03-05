Adıyaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı, 1'i ağır

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşerek 1'i ağır 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adıyaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı, 1'i ağır
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Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi'nde, Gölbaşı Caddesi üzerinde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda taraflar, yanlarında bulundurdukları bıçaklarla birbirlerine saldırdı.

Kavgada, 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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