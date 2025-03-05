Adıyaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı, 1'i ağır

Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi'nde, Gölbaşı Caddesi üzerinde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda taraflar, yanlarında bulundurdukları bıçaklarla birbirlerine saldırdı.

Kavgada, 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.