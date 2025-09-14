Adıyaman'da dehşet! 22 yaşındaki genç sokak ortasında vuruldu

Edinilen bilgilere göre, olay Altınşehir Mahallesi K-4 Konteyner Kent girişi yakınlarında meydana geldi. Murat Köroğlu, vatandaşlar tarafından yerde kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Köroğlu, kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Köroğlu’nun cenazesi, işlemlerin ardından hastane morguna götürüldü.

Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Ekipler, olay yerinde bir adet av tüfeği ve bu tüfekten çıktığı tahmin edilen bir adet boş kartuş ele geçirdi. Silah ve kartuş incelenmek üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.