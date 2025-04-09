Adıyaman’da feci kaza: İki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Besni ayrımında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Olay, sürücülerin ve otomobildeki yolcuların büyük panik yaşamasına neden olurken, kazaya tanık olanlar da durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kazaya karışan araçlardan biri, S.K. yönetimindeki 34 RKK 32 plakalı otomobil, diğeri ise U.G.'nin kullandığı 27 AHU 968 plakalı otomobildi. Çarpışma sonrasında, her iki araçta bulunan sürücülerle birlikte toplamda 6 kişi daha yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Besni Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.