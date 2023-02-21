Adıyaman'da göç | Adıyaman Organize Sanayi Başkanı Aldülkadir Çelenk

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleşen yıkımın etkileri sürüyor. Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Adıyaman'da insanların başka şehirlere göç etmesi sanayi sektöründe ciddi sorun yaratıyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleşen yıkımın etkileri sürüyor. Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Adıyaman'da insanların başka şehirlere göç etmesi sanayi sektöründe ciddi sorun yaratıyor.

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