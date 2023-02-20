Etimesgut Belediyesi depremzedelere şefkat elini uzattı

Etimesgut Belediyesi, depremin yaralarını sarmak için yardımlara devam ediyor. Belediye deprem bölgesine, 20 iş makinesi, 30 tır yaşam malzemesi, 100 kişilik destek ekibi, günde 25 bin kişinin yararlandığı mobil aşevi gönderdi.

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Etimesgut Belediyesi, deprem bölgesine yardım desteklerini sürdürüyor.

Belediye 20 iş makinesi, 30 tır yaşam malzemesi, 100 kişilik destek ekibi, 25 bin kişinin yararlandığı mobil aşevi gönderdi.

Etimesgut Belediyesi, depremin ilk gününde eskavatör, greyder, kepçe ve kamyondan oluşan makineleri Hatay'a göndermişti.

İlçeye gelen depremzedeler için de yaşam malzemesi yardımları yapılıyor.

Etimesgut'a gelen depremzedeler kıyafet gibi ihtiyaçlarını Şefkateli Çarşısı'ndan karşılayabiliyor.

Belediye Başkanı Enver Demirel de deprem bölgesine gitti. Depremzedelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

# Ankara # etimesgut # Enver Demirel # depremzede

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