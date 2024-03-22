Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Olay, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Yaşanan kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Editör: Yağmur Biçen

Olay, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Yaşanan kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahramanmaraş karayolu Gölbaşı ilçesi Belören beldesi yol kavşağında meydana geldi. Yusuf Ağaç idaresindeki  otomobil karşı yönden gelen Serdar A. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.


Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Ağaç (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan sürücü Serdar A. ile birlikte yolcu olarak bulunan Bedriye A. ile Remziye A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Hayatını kaybeden Yusuf Ağaç ise Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Cenaze, Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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