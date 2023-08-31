Adıyaman'da Kerbela anısına aşure dağıtıldı! Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'ndan anlamlı etkinlik

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu, deprem bölgesinde aşure dağıttı. Federasyona bağlı Mazlum Abdal Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Adıyaman kent merkezinde yapıldı.

Adıyaman'da Kerbela anısına aşure dağıtıldı! Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'ndan anlamlı etkinlik
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Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu üyesi Mazlum Abdal Derneği tarafından, deprem bölgesi Adıyaman'da aşure etkinliği düzenlendi.

Adıyaman kent merkezinde, Adımayan Belediye Başkanı Süleyman Kılıç'ın da katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Hz. Muhammed'in torunu, şehitler şahı İmam Hüseyin ve beraberinde bulunanların Kerbela'da katledilmelerinin anısına hayır aşı olarak aşure dağıtıldı.

Adıyaman'da Kerbela anısına aşure dağıtıldı! Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'ndan anlamlı etkinlik - Resim : 1

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen etkinlikte Adıyaman ilinden de çok sayıda vatandaş ve bürokrat yer aldı.

Halkın yoğun ilgisi ve İmam Hüseyin ve beraberinde katledilen diğer masumlar için dualarla katıldığı etkinlikte binlerce aşure dağıtıldı.

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