Adıyaman'da korkutan kaza! Otomobil altyapı çukuruna düştü, yaralılar var

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni Çevre Yolu üzerinde bir apartmanın önünde meydana geldi. 27 TR 533 plakalı otomobilin sürücüsü A.A., aracı geri geri çıkarırken yol çalışmasını fark etmeyip çukura düştü.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü A.A. ile birlikte araçta bulunan H.A., A.K.A. ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralanan toplam 5 kişi, Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.