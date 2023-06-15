Adıyaman'da peş peşe deprem oldu

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Şahinbeyler köyünün merkez üssü olduğu deprem meydana geldi. Deprem 3,5 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

2 SAAT SONRA BİR DEPREM DAHA OLDU

Bu depremin üzerinden yaklaşık iki saat geçtikten sonra, saat 21.30 dolaylarında bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü, Adıyaman'ın Besni ilçesi olarak duyuruldu. Deprem 3,0 büyüklüğünde, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

GÖLBAŞI İLÇESİ DE SALLANDI

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde de 3,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.