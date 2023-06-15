Adıyaman'da peş peşe deprem oldu
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü. Bu depremden yaklaşık iki saat sonra yine Adıyaman'da, Besni ilçesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Şahinbeyler köyünün merkez üssü olduğu deprem meydana geldi. Deprem 3,5 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 15, 2023
SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN) https://t.co/yJfEX4uWsi
15.06.2023, 18:58:36 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
2 SAAT SONRA BİR DEPREM DAHA OLDU
Bu depremin üzerinden yaklaşık iki saat geçtikten sonra, saat 21.30 dolaylarında bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü, Adıyaman'ın Besni ilçesi olarak duyuruldu. Deprem 3,0 büyüklüğünde, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 15, 2023
KARALAR-BESNI (ADIYAMAN) https://t.co/OStYiuNpKn
15.06.2023, 21:30:24 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
GÖLBAŞI İLÇESİ DE SALLANDI
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde de 3,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 15, 2023
HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) https://t.co/ExncsbMo0P
15.06.2023, 22:00:30 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli