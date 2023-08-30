Adıyaman'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı
Adıyaman'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı
Editör: Süleyman Daban
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Hacı Ahmet Çınar idaresindeki 02 ACE 896 plakalı kamyonet, Kahta Siverek Karayolu Gölgeli köyü yakınında Ramazan Memicik'in kullandığı 38 ADP 944 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Kazada 2 sürücü ve araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

112 Acil servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # trafik kazası # Adıyaman
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