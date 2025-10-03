Adliye önünde taşlı sopalı kavga: 8 yaralı, 15 gözaltı

Adıyaman Adliyesi önünde öğle saatlerinde çıkan duruşma sonrası gerginlik, kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Adliye önünde taşlı sopalı kavga: 8 yaralı, 15 gözaltı
Yayınlanma:

İddiaya göre, duruşmadan çıkan iki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Olayda yaralanan 8 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Amasra faciası davası başladı: 43 madencinin ölümünde TTK yöneticileri ilk kez yargı önünde!Amasra faciası davası başladı: 43 madencinin ölümünde TTK yöneticileri ilk kez yargı önünde!Gündem
adliye kavga
Günün Manşetleri
“Akan kan er ya da geç hakkını arayacak”
Zam şampiyonları belli oldu
15. Kocaeli Kitap Fuarı başlıyor!
Mattia Ahmet Minguzzi davasında şok mektup
30 ilde dev FETÖ operasyonu
MOSSAD ajanı yakalandı!
Meteoroloji’den uyarı
Aziz İhsan Aktaş’ın tüm mal varlığı TMSF’ye devredildi!
Trump'ın Gazze girişimini destekleyecekler mi?
Beklenen Marmara depremi maalesef olacak
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı
Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları
Meteoroloji’den uyarı Meteoroloji’den uyarı
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 26 şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul, Ankara, İzmir dahil 26 şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Hangi banka daha çok kazandırıyor? Hangi banka daha çok kazandırıyor?