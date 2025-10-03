Adliye önünde taşlı sopalı kavga: 8 yaralı, 15 gözaltı

İddiaya göre, duruşmadan çıkan iki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Olayda yaralanan 8 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.