Adliye önünde taşlı sopalı kavga: 8 yaralı, 15 gözaltı
Adıyaman Adliyesi önünde öğle saatlerinde çıkan duruşma sonrası gerginlik, kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Yayınlanma:
İddiaya göre, duruşmadan çıkan iki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Olayda yaralanan 8 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan, kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.